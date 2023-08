Militão, do Real Madrid, sofre lesão de ligamento no joelho e vai passar por cirurgia

Espanha - Na manhã deste domingo, 13, o Real Madrid anunciou que Eder Militão sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Dessa forma, ainda conforme informou o clube merengue, o zagueiro precisará passar por cirurgia.

O Real Madrid não comunicou o tempo de recuperação do jogador, mas o jornal "AS", da Espanha, informou que não será inferior a nove meses. Assim, Militão pode perder o restante da temporada 2023/24.

ENTENDA O CASO