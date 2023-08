Neymar acerta com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, afirma jornal francês

França - Neymar chegou a um acordo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por um contrato válido por duas temporadas. Segundo o jornal francês "L'Équipe", o atacante receberá quase 160 milhões de euros (na cotação atual, pouco mais de R$ 857,3 milhões) no período. Para que a negociação seja concluída, resta apenas que o PSG e o clube saudita chuguem a um acordo sobre os termos da transferência.

Vale lembrar que o brasileiro sequer foi relacionado pelo técnico Luis Enrique para a estreia do Paris Saint-Germain, no Campeonato Francês, no último sábado. O boletim médico do clube informou que Neymar se recuperava de uma síndrome viral.

Caso a transferência seja concluída, Neymar trabalhará com Jorge Jesus, técnico que fez história pelo Flamengo. Além disso, se tornaria companheiro de equipe de nomes como Koulibaly, Rubén Neves, Milinkovic-Savic, Michael e Malcom.

DE VOLTA AOS GRAMADOS

O atacante ficou mais de cinco meses longe dos gramados por causa de uma grave lesão no tornozelo direito. Ele precisou passar por cirurgia e perdeu o restante da temporada 2022/23.

Já na pré-temporada, no início deste mês, ele finalmente voltou a jogar. No amistoso contra o Jeonbuk, da Coreia do Sul, o brasileiro voltou a campo, fez dois gols e deu uma assistência.