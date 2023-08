Depois de discussões 'positivas' e 'muito construtivas', PSG anuncia reintegração de Mbappé

França - Neste domingo, 13, o PSG anunciou que Mabppé está reintegrado ao elenco. A decisão foi tomada após uma conversa "muito construtiva" e "positiva" entre as duas partes. Abaixo, veja a nota do Paris Saint-Germain:

"Depois de discussões muito construtivas e positivas entre Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé antes da partida PSG-Lorient, neste sábado, 12 de agosto, o jogador foi reintegrado no primeiro time de treinamento nesta manhã", disse o clube francês, em nota.

Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin. pic.twitter.com/Dl1KuiwW7k — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 13, 2023

Vale lembrar que Mbappé tem contrato com o PSG por mais um ano, mas não renovou o vínculo, que o garantiria no clube até o fim da temporada 2024/25. Assim, o Paris Saint-Germain resolveu afastar o jogador, que sequer viajou com a delegação para a pré-temporada, na Ásia.

Já no último sábado, ele esteve no Parque dos Príncipes para acompanhar a estreia do PSG no Campeonato Francês. Na ocasião, o time da capital francesa empatou em 0 a 0 com o Lorient.

Em tempo: o Paris Saint-Germain volta a campo no próximo sábado, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Toulouse, fora de casa. A partida, que é válida pela segunda rodada do Campeonato Francês, deve marcar a estreia Mbappé pelo time na temporada.