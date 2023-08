Brasileiro marca, e Tottenham empata com o Brentford no Campeonato Inglês

Inglaterra - Sem Harry Kane, negociado junto ao Bayern de Munique , o Tottenham estreou na Premier League com empate. O time do norte de Londres ficou no 2 a 2 com o Brentford, neste domingo, 13, no Gtech Community Stadium.

Cristian Romero abriu o placar para os Spurs, aos 11 minutos, mas Bryan Mbeumo e Yoane Wissa colocaram o Brentford em vantagem. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Emerson Royal apareceu para deixar tudo igual no marcador e dar números finais ao jogo.

AGENDA

Agora, as duas equipes viram a chave para a segunda rodada do Campeonato Inglês. O Brentford volta a campo no próximo sábado, às 11h (de Brasília), para enfrentar o Fulham no estádio Craven Cottage.

Já o Tottenham recebe o Manchester United no Tottenham Hotspur Stadium. A partida será disputada no sábado, a partir das 13h30 (de Brasília).