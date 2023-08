Roberto Mancini deixa a Itália; futuro do técnico pode ser a seleção saudita

Itália - Neste domingo, 13, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou que Roberto Mancini não é mais o técnico da seleção nacional. A decisão, conforme explicado no comunicado, partiu do treinador.

"Assim se encerra uma página significativa na história da Azzurra, que começou em maio de 2018 e terminou com as Finais da Liga das Nações de 2023; pelo meio, a vitória no Euro 2020, triunfo conquistado por um grupo em que todos os indivíduos conseguiram formar uma equipa. Tendo em conta os importantes e próximos compromissos para as eliminatórias do UEFA Euro 2024 (10 e 12 de setembro com a Macedônia do Norte e a Ucrânia), a FIGC anunciará o nome do novo selecionador nacional nos próximos dias", diz um trecho da nota da Federação.

Por meio das redes sociais, Mancini confirmou que se demitiu do cargo, fez um agradecimento ao presidente da federação e falou sobre o período em que esteve à frente da Azzurra. Confira abaixo:

"A renúncia ao cargo de técnico da seleção foi minha escolha pessoal. Agradeço ao Presidente Gabriele Gravina pela confiança, juntamente com todos os membros da FIGC", disse Mancini.



"Saúdo e agradeço a todos os meus jogadores e adeptos que me acompanharam nestes 5 anos. Levarei sempre no coração a extraordinária vitória do Campeonato da Europa de 2020", completou.

FUTURO NA ARÁBIA SAUDITA

De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini é o nome quente para assumir a seleção saudita.

Vale lembrar que a Arábia Saudita está sem técnico desde que Hervé Renard deixou o comando da equipe, em março deste ano. Ele comandou os sauditas na Copa do Mundo do Catar, em 2022, e hoje está à frente da seleção feminina da França.