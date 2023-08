PSG deverá receber R$ 484 milhões por transferência de Neymar ao Al-Hilal

Rio - O atacante Neymar, de 31 anos, está perto de ser oficializado como reforço do Al-Hilal, da Arábia. De acordo com informações da emissora francesa "RMC Sport", a negociação deverá render ao PSG algo em torno de 90 milhões de euros (cerca de R$ 484 milhões, na cotação atual).

Segundo o jornal francês "L'Équipe", o atacante receberá quase 160 milhões de euros (na cotação atual, pouco mais de R$ 857,3 milhões) no período. O brasileiro sequer foi relacionado pelo técnico Luis Enrique para a estreia do Paris Saint-Germain, no Campeonato Francês, no último sábado. O boletim médico do clube informou que Neymar se recuperava de uma síndrome viral.

Ainda exista a possibilidade da contratação do brasileiro pela equipe saudita envolver um empréstimo de um ano ao Barcelona. Desta forma, o clube espanhol poderia ter Neymar e se adequar ao fair play financeiro.