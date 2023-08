Renato Gaúcho cita Olimpia e foca em classificação diante do Flamengo: 'Não é impossível'

Rio Grande do Sul - Após a vitória sobre o Fluminense, o treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, abordou o próximo compromisso do clube gaúcho. O Tricolor dos Pampas irá encarar o Flamengo, no Maracanã, na próxima quarta-feira, e precisa de uma vitória de três gols de diferença para avançar para a final da Copa do Brasil.

"Não vamos negar que o Flamengo fez uma vantagem. Futebol é futebol. Muita coisa acontece. Muita gente pensava que o Flamengo ia passar do Olimpia. Eu tenho que preparar da melhor maneira. Vamos tentar reverter. Sim, é muito difícil, mas não é impossível", afirmou.

Renato Gaúcho também destacou a importância da vitória sobre o Fluminense, no último domingo, para fortalecer o psicológico dos jogadores.



"Vamos jogar, temos 90 minutos no Maracanã. Vamos nos preparar para tentar reverter. Era importante vencer para dar mais moral para a equipe", complementou.