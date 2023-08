Depois da saída de Neymar, Mbappé faz promessa e, PSG fica confiante sobre renovação

Rio - O clima entre Kylian Mbappé e o PSG parece estar melhorando. De acordo com informações da "ESPN", o atacante, de 24 anos, que voltou ao grupo francês, prometeu que não irá deixar a equipe de Paris de graça e por conta disso, o PSG passou a ficar mais otimista em relação a uma renovação de contrato.

A reintegração de Mbappé e a mudança de clima acontecerem simultaneamente a saída de Neymar rumo ao Al-Hilal. O atacante, de 24 anos, vai ser tornar o protagonista absoluto do PSG na próxima temporada. Antes do brasileiro, Lionel Messi acertou com o Inter Miami.

Kylian Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2024. Apesar do interesse do Real Madrid, o francês vai permanecer no clube de Paris nesta temporada.