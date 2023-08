Raphinha pede desculpas ao Barcelona por expulsão no primeiro tempo

O Barcelona largou no Campeonato Espanhol com um empate sem gols na casa do Getafe. O brasileiro Raphinha assumiu a culpa pelo tropeço ao ser expulso ainda no primeiro tempo por agredir um defensor do adversário. Ele pediu desculpas pelo cartão vermelho e prometeu que vai melhorar, mas deve desfalcar o time por três jogos como punição.

"Quero me desculpar com meus colegas, funcionários, fãs e seguidores no Instagram. Eu cometi um erro e o time perdeu. Não era o começo que eu queria. Estou ciente disso e sou responsável pelo que aconteceu. Com esses erros, vou aprender e melhorar", afirmou o jogador, que atingiu o rival Gastón no rosto aos 40 minutos da etapa inicial.



Foi um revide do brasileiro, irritado com as tantas faltas sofridas, sobretudo de Gastón. Momentos antes da agressão, o adversário para na frente do brasileiro e o acerta com o cotovelo no rosto. O brasileiro passa a mão no nariz e na boca para ver se não sangra. E logo parte para devolver o golpe no camisa 4 do Getafe.



"Muitas pessoas me odeiam agora, mas isso não vai me impedir de fazer o meu melhor por esta camisa. Eu sou um culé (torcedor do Barcelona) e continuarei fazendo parte do clube. Espero compensar meu erro para esse escudo", disse, prevendo volta por cima.



O cartão vermelho pode render ao brasileiro uma suspensão de três jogos. E mais dois ao técnico Xavi Hernández, que reclamou muito do lance e até invadiu o gramado. A jogada de ataque se desenvolvia e, com a trombada, o banco inteiro do Getafe partiu para cima do auxiliar, que sob pressão ergueu a bandeira para "anunciar" a agressão. O técnico ficou bravo pois não houve o mesmo critério quando Raphinha apanhava.



"Raphinha estava errado, mas ele agiu assim porque muitas coisas estavam acontecendo e o árbitro não estava chamando as faltas. O árbitro não estava no controle da partida", detonou Xavi.