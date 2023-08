Antigo sonho do Flamengo, Gustavo Scarpa deverá ser emprestado a clube europeu

Alvo do Flamengo na última janela de transferências e ex-jogador do Fluminense, o meia Gustavo Scarpa está fora dos planos do Nottingham Forest, da Inglaterra, para a temporada. Segundo o treinador Steve Cooper, o brasileiro se apresentou na pré-temporada com uma lesão, e deve ser emprestado para outro clube da Europa. As informações são do jornal "The Athletic".

"Ele [Scarpa] teve um pouco de azar com lesões, teve um período misto nessa frente. Ele, infelizmente, voltou para a pré-temporada com uma lesão", afirmou Cooper, após a derrota para o Arsenal no último sábado (12).

Um dos clubes que aparecem como um dos prováveis destinos de Scarpa é o Olympiacos, da Grécia. O Nottingham Forest e o clube grego pertencem ao mesmo dono, o que facilitaria a negociação por empréstimo.

Scarpa chegou ao Nottingham Forest no final do ano passado, após ser campeão brasileiro com o Palmeiras. Entretanto, sofreu com lesões e com problemas extra-campo, como a situação envolvendo ele e Willian Bigode. Ao todo, ele fez apenas 10 partidas pelo clube inglês, sem fazer nenhum gol e nenhuma assistência.