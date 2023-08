Grêmio pode ter novidades para enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil

Porto Alegre - O Grêmio deve ter reforços para enfrentar o Flamengo na próxima quarta-feira (16), pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Carballo, Cristaldo e Geromel, poupados da partida contra o Fluminense, treinaram normalmente, na manhã desta segunda. Os jogadores devem viajar para o Rio de Janeiro e ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho.

Sem jogar em 2023, Geromel pediu para ser relacionado e ficar no banco, no último jogo, porém a comissão técnica decidiu dar mais tempo de treinamentos ao zagueiro, já que o tricolor gaúcho fará dois jogos fora de casa essa semana.

No dia seguinte após o triunfo, por 2 a 1, sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, os jogadores da equipe gaúcha se reapresentaram no CT Luiz Carvalho. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia, enquanto o restante do elenco treinou com bola.

Em tempo: Flamengo e Grêmio jogam por uma vaga na final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu, fora de casa, por 2 a 0, sendo assim, a equipe gaúcha precisa de uma vitória por três gols de diferença para avançar na competição e sonhar com o sexto título da competição. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.