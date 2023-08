Paquetá tem acordo salarial, e City prepara nova proposta ao West Ham

Rio - O meia Lucas Paquetá, do West Ham, chegou a um acordo salarial para defender o Manchester City. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o atual campeão da Liga dos Campeões irá realizar uma nova proposta para tentar finalizar a transferência.

De acordo com o portal "Foot Mercato", duas propostas do City já foram recusadas. A primeira de 70 milhões de libras (R$ 437 milhões) e a segunda de 88 milhões de libras (R$ 544,3 milhões) para contratar o jogador da seleção brasileira. O West Ham deseja a algo em torno de 95,3 milhões de libras (cerca de R$ 588 milhões).

Revelado pelo Flamengo, Lucas Paquetá se transferiu para o Milan no fim de 2017. No clube italiano, o brasileiro não conseguiu se destacar e acabou negociado com o Lyon. No meio de 2022, Paquetá foi contratado pelo West Ham, após bom momento no futebol francês.