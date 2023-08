Chelsea oficializa a contratação mais cara da história da Premier League

O Chelsea anunciou nesta segunda-feira (14) a contratação do jogador mais caro da história da Premier League. Moisés Caicedo, de 21 anos, volante equatoriano ex-Brighton, é o novo reforço do clube londrino. Segundo a imprensa europeia, os Blues desembolsarão 133 milhões de euros (R$ 715 milhões), entre valores fixos e variáveis pela chegada do atleta de 21 anos.

It’s only ever been Chelsea. pic.twitter.com/LCYf6A2BQr — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2023

O Chelsea venceu a concorrência do Liverpool pela contratação de Caicedo. Os Reds tinham um acordo encaminhado como o equatoriano, entretanto, o volante teria optado em atuar pelo Chelsea, frustrando a equipe treinada por Jurgen Klopp. Ele deve assinar contrato com o clube londrino válido até 2031

Revelado pelo Independiente Del Valle, Caicedo chegou ao Brighton em 2020. Porém, só teve maior destaque na última temporada, onde foi um dos protagonistas da campanha que deixou as "Gaivotas" na sexta colocação da Premier League. Ao todo, ele disputou 43 partidas pelo clube em 2022/23.