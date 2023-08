Ainda sem Neymar e com hat-trick de brasileiro, Al-Hilal vence na estreia do 'Sauditão'

Arábia Saudita - O maior campeão do futebol saudita começou a temporada 2023/24 na liga local com vitória. Nesta segunda-feira (14), com grande atuação do brasileiro Malcom, que marcou hat-trick, o Al-Hilal foi superior durante todo o jogo e venceu o Abha, fora de casa, pelo placar de 3 a 1. Saad Bguir descontou para os mandantes.

Grande destaque da partida, Malcom precisou de apenas quatro finalizações para marcar todos os gols do seu time na partida e levar a bola do jogo para casa. Em quatro jogos pelo Al-Hilal, o atacante já possui cinco gols e uma assistência.

Com a vitória, a equipe de Jorge Jesus assume, temporariamente, a quarta colocação do campeonato. O próximo compromisso do Al-Hilal será no sábado (19), contra o Al-Fayha, às 15h (de Brasília), pelo Campeonato Saudita. O confronto pode marcar a estreia de Neymar com a camisa do time.

O astro brasileiro deve ser anunciado oficialmente na próxima quarta-feira e se tornará a maior contratação feita por um clube não europeu na história. O Al-Hilal deve desembolsar 90 milhões de euros (R$ 484 milhões, na cotação atual) para ter o jogador.

Confira os três gols de Malcom na partida: