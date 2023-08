Cano e Pedro desencantam e abrem vantagem na artilharia de 2023

com 29, e o do com 27.

Na briga desde o início do ano pela artilharia do futebol brasileiro em 2023, Germán Cano e Pedro voltaram a balançar redes após período de jejum. O atacante do Fluminense segue na liderança de gols na temporada, agora, e o do Flamengo vem logo atrás,

25 gols em 2023.

Os dois jogadores aproveitaram que Tiquinho Soares não pôde jogar mais uma vez, por causa de lesão joelho esquerdo, e abriram pequena vantagem. O atacante do Botafogo e artilheiro do Brasileirão segue com 25 gols em 2023.

Cano voltou a marcar após três jogos de jejum. Na derrota do Fluminense por 2 a 1 para o Grêmio, em Porto Alegre, Cano abriu o placar. Ele chegou a fazer mais um, que foi anulado com a ajuda do VAR por impedimento.

não marcava há cinco jogos até empatar, de pênalti,

Já Pedro vive um momento mais conturbado e não marcava há cinco jogos até empatar, de pênalti, o jogo com o São Paulo. Além de perder espaço no Flamengo com Jorge Sampaoli, ele se viu envolvido em grande polêmica ao receber um soco do então preparador físico Pablo Fernández.

perdeu os últimos dois jogos do Botafogo, mas segue tratamento para retornar. Ele vivia grande momento, com os 13 gols no Brasileirão, artilheiro isolado, e se aproximou de Cano e Pedro.

E Tiquinho Soares, que se machucou há oito dias, perdeu os últimos dois jogos do Botafogo, mas segue tratamento para retornar. Ele vivia grande momento, com os 13 gols no Brasileirão, artilheiro isolado, e se aproximou de Cano e Pedro.

Veja como está a distribuição de gols dos três artilheiros do futebol brasileiro



1º Cano (Fluminense) – 29 gols

16 no Campeonato Carioca; 6 na Libertadores; 6 no Brasileirão; 1 na Copa do Brasil.



2º Pedro (Flamengo) – 27 gols

9 no Campeonato Carioca; 5 no Brasileirão; 5 na Copa do Brasil; 4 no Mundial de Clubes; 3 na Libertadores; 1 Supercopa do Brasil.



3º Tiquinho Soares (Botafogo) – 25 gols

13 no Brasileirão; 5 na Copa do Brasil; 4 no Campeonato Carioca e 3 na Sul-Americana.