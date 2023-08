Recém-contratado pelo Real Madrid, joia turca passa por cirurgia no joelho direito

Madri (ESP) - Jovem promessa do Real Madrid, o meio-campista Arda Güler, de 18 anos, foi submetido à cirurgia no joelho direito nesta segunda-feira (14) e perderá as primeiras partidas da temporada 2023/2024 dos merengues. O clube não informou o tempo de recuperação do atleta.

Güler foi comprado pelo Real na janela de transferências por 20 milhões de euros (R$106 milhões) junto ao Fenerbahce, da Turquia, com o status de uma das maiores joias do futebol europeu. O turco se lesionou ainda nos treinamentos de pré-temporada e não disputou nenhum amistoso.

Além da situação do meia, os merengues também se preocupam com os casos de Thibaut Courtois, goleiro, e Éder Militão, zagueiro. Ambos sofreram lesões ligamentares mais sérias e também precisarão de intervenção cirúrgica, sem prazo de retorno.