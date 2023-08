Técnico do Bragantino projeta vitória contra o Vasco para encerrar o primeiro turno no G-4

Bragança Paulista - Em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão, Red Bull Bragantino e Vasco se enfrentam, nesta segunda-feira (14), em um duelo entre duas equipes com objetivos completamente opostos. Pensando na parte de cima da tabela, o técnico Pedro Caixinha falou sobre os objetivos de seus comandados no campeonato e afirmou que seu desejo é vencer para terminar o primeiro turno no G-4.

"Temos que dar uma resposta forte. Queremos fechar o primeiro turno com aquilo que nos levou a ter essa posição que temos no Brasileirão. Não vamos abdicar em nada em termos dos objetivos que traçamos inicialmente. Queremos mais. É isso que vamos fazer jogo a jogo. Nosso próximo objetivo agora é terminar o primeiro turno com 34 pontos", afirmou o treinador português.

Sem jogar desde junho por causa de uma lesão na coxa, o zagueiro Léo Realpe deve retornar e ficar à disposição para enfrentar o Vasco. O defensor celebrou a recuperação e também a possibilidade de voltar a jogar.

"Muito bom poder retornar, voltar aos treinamentos depois ter sofrido essa lesão. Quero ajudar nesse momento importante, em que a equipe vem fazendo um bom trabalho no Campeonato Brasileiro", comentou.

Em tempo: o Red Bull Bragantino recebe o Vasco, em casa, no Estádio Nabi Abi Chedid. A bola rola às 21h (de Brasília). Em caso de vitória, o Massa Bruta pode terminar a rodada dentro do G-4 e assumir a vice-liderança da competição. Por sua vez, o Cruz-Maltino, se conquistar os três pontos, ultrapassa o Coritiba e assume a 18ª posição.