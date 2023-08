Briga pelo Maracanã: Flamengo sugere que Vasco atue no Nilton Santos e cita 'elogiado gramado'

processo movido pelo Vasco, que tenta uma liminar na Justiça para poder mandar no Maracanã seu jogo contra o Atlético-MG, no próximo domingo (20), pelo Brasileirão. Em uma de suas alegações, o Rubro-Negro afirmou que o rival tem a opção de mandar seus jogos no Estádio Nilton Santos, que também é um bem público e está sob concessão do Botafogo. A informação foi divulgada pelo "UOL". Rio - O Flamengo apresentou nesta segunda-feira (14) sua defesa aoEm uma de suas alegações, o Rubro-Negro afirmou que o rival tem a opção de mandar seus jogos no Estádio Nilton Santos, que também é um bem público e está sob concessão do Botafogo. A informação foi divulgada pelo "UOL".

O principal argumento do Flamengo para tentar barrar o jogo do Vasco no Maracanã é o gramado, que tem apresentado condições ruins nos últimos meses por conta da grande quantidade de jogos. Ao sugerir o Nilton Santos para o Cruz-Maltino, o clube da Gávea afirma que o estádio "se encaixaria perfeitamente nas pretensões do Vasco, pois possui capacidade para acomodar grande número de torcedores, conta com uma infraestrutura moderna e confortável, um sistema de transporte férreo construído especialmente para atender às demandas esportivas e, ainda, sedia jogos de apenas uma equipe, o que diminuiria o risco de dano ao gramado".

O Flamengo também chegou a afirmar que o Nilton Santos "como se sabe, conta com a rígida e elogiada grama artificial". Recentemente, a diretoria rubro-negro se disse contra o gramado sintético por conta do risco maior aos atletas, o que indica uma ironia no documento.

Em sua defesa, o Flamengo também alega que o Fluminense, que participa do Consórcio que administra o Maracanã, será prejudicado. O Tricolor enfrenta o Olimpia, na quinta-feira (24), e o argumento é de que o gramado pode piorar.

Preocupação com a Conmebol

Outro ponto alertado pelo Flamengo é em relação à Conmebol. O clube afirmou que um desgaste maior no gramado pode gerar alguma sanção por parte da entidade. Além disso, há preocupação com o período curto entre o fim da partida entre Fluminense e América-MG, que deve terminar por volta de 20h30 (de Brasília) de sábado (19), e o início do duelo entre Vasco e Atlético-MG, às 11h (de Brasília) de domingo. O Rubro-Negro atenta para a dificuldade de se montar uma operação em um intervalo tão curto de tempo.