Chelsea encaminha acerto com promessa belga e dá novo chapéu no Liverpool

Londres - O Chelsea está próximo de concluir mais um chapéu no Liverpool. Após anunciar a contratação do volante equatoriano Moisés Caicedo , ex-Brighton, os Blues encaminharam o acerto com o meio-campista Roméo Lavia, do Southampton, também da Inglaterra. A negociação pelo jogador belga, de 19 anos, deve ultrapassar a casa dos 50 milhões de libras (R$ 313 milhões), segundo o jornalista Fabrizio Romano.

O Southampton pagou 12 milhões de libras (R$ 75 milhões) por Roméo Lavia em julho do ano passado. O jogador belga passou pela categoria de base do Anderletch, da Bélgica, e do Manchester City. Segundo a imprensa britânica, a oferta do Liverpool era superior a do Chelsea, mas o meio-campista vê os Blues como uma melhor escolha para desenvolver na carreira.

Após ficar de fora das competições da Uefa na temporada 2023/24, o Chelsea buscou renovar o elenco e procurou contratar jovens com potencial para o futuro, como os brasileiros Ângelo, ex-Santos, e Andrey Santos, ex-Vasco. O Liverpool, por outro lado, tenta reforçar o meio-campo e chegou a acertar com o argentino MacAllister, mas frustrou os planos de Jürgen Klopp após levar dois chapéus do rival.