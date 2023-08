Sem Cristiano Ronaldo e outros nomes, Al-Nassr é derrotado pelo Al-Ettifaq na estreia do Campeonato Saudita

Arábia Saudita - O Al-Nassr estreou com o pé esquerdo no Campeonato Saudita 2023/24. Sem contar com Cristiano Ronaldo e outros nomes importantes, o time do técnico Luís Castro perdeu de virada para o Al-Ettifaq, nesta segunda-feira, 14, pela primeira rodada da competição.

Dentre os principais reforços do Nassr para a temporada, o único a jogar foi Sadio Mané. Ele, inclusive, abriu o placar para a equipe em Dammam, aos quatro minutos do primeiro. Entretanto, antes dos dez da etapa complementar, Robin Quaison e Moussa Dembélé marcaram para garantir a vitória do Ettifaq, do técnico Steven Gerrard.

Vale mencionar que estiveram em campo nomes conhecidos dos torcedores. Pelo lado do Ettifaq, Vitinho (ex-atacante de Botafogo e Flamengo), Paulo Victor (ex-goleiro de Flamengo e Grêmio) e Jordan Henderson (ídolo do Liverpool), por exemplo. Já pelo lado do Nassr, como já dito acima, Sadio Mané (também ídolo do Liverpool).

O técnico Luís Castro optou por não relacionar Anderson Talisca, Brozovic, Fofana e Cristiano Ronaldo. Al-Nassr, cabe lembrar, teve compromisso no último sábado, pela final da Copa dos Campeões Árabes, quando venceu o Al-Hilal.