Manchester United vence o Wolverhampton pela Premier League

O Manchester United teve muita dificuldade em casa, mas conseguiu vencer na estreia da Premier League de 2023/24. Varane garantiu o 1 a 0 sobre o Wolverhampton já na parte final do duelo no Old Trafford.



Num duelo equilibrado, venceu quem foi eficiente. Mesmo ao perder o seu técnico às vésperas do início do campeonato, o Wolverhampton, que teve boa atuação do ex-Flamengo João Gomes, surpreendeu o United e criou várias chances.



Só que de 23 finalizações, apenas seis foram certas, e três delas pararam em boas defesas do goleiro estreante Onana. Num momento complicado do jogo, Varane aproveitou cruzamento Wan-Bissaka e marcou de cabeça, aos 30 minutos do segundo tempo.

Nos minutos finais, o Manchester United conseguiu suportar a pressão dos Wolves e venceu na estreia, juntando-se a outros seis times que somaram três pontos: Newcastle, Brighton, Manchester City, Arsenal, Crystal Palace e Fulham.