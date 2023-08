Barcelona tem proposta por destaque de rival na Espanha recusada

Com o desejo de João Félix em atuar no Barcelona , o clube catalão começou a trabalhar em uma possível negociação pelo português, mas escutou um 'não' do Atlético de Madrid quando ofereceu Ansu Fati pelo jogador.



Segundo o repórter Matteo Moretto, do site "Relevo", o Atleti não tem interesse em envolver o atacante em uma troca por outro atleta, mas sim em vendê-lo.

Em julho, João Félix se declarou ao Barcelona, dizendo que sempre sonhou em atuar na equipe e afirmando que a equipe é sua primeira opção em todas as oportunidades de transferências.



Rafa Yuste, vice-presidente esportivo do Barça, falou sobre as afirmações. "Um jogador como João Félix dizer que quer jogar no Barça é motivo de orgulho. Isso mostra que o clube está em uma posição forte", disse o culé.



Fora dos planos do treinador Diego Simeone, o português vai começar no banco na partida de estreia do Alético em La Liga, contra o Granada nesta segunda-feira (14).