Vídeo! Árbitro 'imita' comemoração de Gabigol após distribuir cartões vermelhos na Série C

Rio - Uma cena inusitada chamou atenção de quem acompanhava a partida entre Paysandu e Náutico, no último domingo (13), no Estádio da Curuzu, pela Série C. Após aplicar cartões vermelhos durante o jogo, o árbitro Felipe Fernandes de Lima "imitou" a já famosa comemoração de Gabigol, que costuma mostrar os músculos como sinal de força após marcar seus gols pelo Flamengo.

A situação aconteceu já nos acréscimos. Após uma discussão acalorada entre Diego, do Náutico, e Mário Sérgio, do Paysandu, o árbitro optou por dar o cartão vermelho aos dois e não teve dúvidas para levantar os braços cerrados.

Assista:

Após o apito final, Felipe justificou na súmula as expulsões de Diego e Mário Sérgio.

"Expulsei com cartão vermelho direto Mário Sérgio, camisa 9 do Paysandu, após o mesmo ofender com palavras e encontrando rosto a rosto contra seu adversário, Diego Ferreira, camisa 30 do Náutico, com os seguintes dizeres: "você é um filho da p***, vai tomar no seu c*, tá de sacanagem"", alegou o árbitro.

"Expulsei com cartão vermelho direto Diego Ferreira após o mesmo revidar com ofensas contra seu adversário com os seguintes dizeres: "Filho da p*** é você, vai tomar no c* você, vai se f****". Após a expulsão, ambos resistiram em deixar o campo de jogo, se confrontando entre eles. tendo que ser contidos por seus companheiros e atletas adversários", finalizou.

Dentro de campo, o Paysandu foi quem levou a melhor. O time paraense venceu por 4 a 2 e entrou no G-8 da Série C.