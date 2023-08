Atacante Richarlison faz doação milionária em cursos de inglês para instituições sociais no Brasil

Inglaterra - Nesta segunda-feira, 14, o atacante Richarlison anunciou que, juntamente com a "Open English", fez uma doação de bolsas de estudos no valor de R$ 2 milhões para instituições sociais. A ação contemplou a "Associação Nova Venécia", localizada na cidade onde nasceu o jogador, no Espírito Santo, e também a ONG "Gerando Falcões".

"Quando comecei com a minha carreira, não sabia que o inglês seria tão importante, mas a ficha caiu, ainda mais morando na Inglaterra. Queria ter começado lá atrás, mas não tive essa oportunidade. O inglês abre portas", disse atacante, em vídeo publicado redes sociais.

Richarlison se profissionalizou no América-MG, em 2015. No ano seguinte, transferiu-se para o Fluminense, onde ficou por uma temporada e meia.



Já em agosto de 2017, chegou ao Watford, da Inglaterra. Desde então, ele atua no futebol inglês. O atacante ainda disputou quatro temporadas pelo Everton e hoje está no Tottenham.