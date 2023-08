Santos receberá quantia milionária por venda de Neymar ao Al-Hilal, da Arábia Saudita

São Paulo - O Santos será beneficiado com a transferência de Neymar do Paris Saint-Germain ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. Com direito a 4% do valor da negociação, o Peixe receberá cerca de R$ 20 milhões do total da negociação. O clube saudita pagará 100 milhões de euros (R$ 540 milhões), incluindo bônus e variáveis.

Esta será a segunda vez que o Santos será beneficiado com uma transferência de Neymar. Em 2017, o Peixe recebeu R$ 33 milhões após o craque trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain. O clube paulista tem 4% do direito por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, já que Neymar fez toda a base no Peixe.

Neymar realizou exames médicos e assinou contrato com o Al-Hilal nesta segunda-feira (14). O vínculo com o clube saudita será válido por dois anos. Segundo a imprensa internacional, o craque deseja retornar para a Europa após o término do contrato com os sauditas e sonha em retornar ao Barcelona.

O craque brasileiro foi colocado na lista de transferências a pedido do técnico Luis Enrique. O treinador não tem boa relação com o brasileiro desde os tempos de Barcelona. No clube catalão, Luis Enrique formou o trio histórico com Messi, Neymar e Suárez, e foi campeão da Liga dos Campeões da Europa de 2015.

Neymar receberá cerca de 320 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão), incluindo salário, luvas e acordos comerciais. Ele receberá R$ 2,3 milhões por dia. O craque brasileiro defendeu o Paris Saint-Germain por seis temporadas, disputou 173 jogos, marcou 118 gols e deu 77 assistências.

Com a camisa do Paris Saint-Germain, Neymar conquistou cinco vezes o Campeonato Francês, três Copas da França, duas Copas da Liga, três Supercopas, além do vice da Liga dos Campeões em 2021. Ele deixa o clube como o quarto maior artilheiro da história, atrás de Mbappé (211), Cavani (200) e Ibrahimovic (156).