Espanha x Suécia: onde assistir à partida válida pela semifinal da Copa do Mundo Feminina

Nova Zelândia - Nesta terça-feira, 15, Espanha e Suécia medirão forças no Eden Park, em Auckland, a partir das 5h (de Brasília), pela primeira semifinal da Copa do Mundo Feminina 2023. A partida terá transmissão do Fifa+ (streaming), da CazéTV (YouTube), da Globo (TV aberta), do Sportv (TV fechada), do globoplay (streaming) e do "ge" (site).

Quem avançar enfrentará o vencedor do jogo entre Austrália e Inglaterra. Este confronto está marcado para quarta-feira.

COMO AS DUAS SELEÇÕES CHEGARAM ATÉ AQUI?

A Espanha iniciou o torneio no Grupo C, ao lado de Costa Rica, Japão e Zâmbia. Com duas vitórias e uma derrota, a seleção espanhola avançou ao mata-mata como a segunda colocada do grupo.

Nas oitavas, a Espanha não tomou conhecimento da Suíça e venceu por 5 a 1. Já nas quartas, fez um jogo duro contra a Holanda: levou o empate já nos acréscimos do tempo regulamentar, mas, com gol da jovem Salma Paralluelo no segundo tempo da prorrogação, venceu o duelo por 2 a 1.

Já a Suécia iniciou a competição no Grupo G, ao lado de África do Sul, Argentina e Itália. Com 100% de aproveitamento, a seleção sueca avançou ao mata-mata como a primeira colocada do grupo.

Nas oitavas de final, teve um jogo difícil contra a poderosa seleção estadunidense. Após um empate em 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação, o confronto foi para os pênaltis. Lina Hurtig conseguiu um gol milimétrico e mandou as suecas para as quartas ( clique aqui e relembre ). Na fase seguinte, a Suécia bateu o Japão por 2 a 1 e garantiu vaga na semifinal.

JOGO ESPECIAL PARA O BRASIL