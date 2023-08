F1: Lewis Hamilton e Mercedes estão próximos de um acordo por renovação

Itália - Um dos assuntos mais comentados da Fórmula 1 é o futuro do heptacampeão Lewis Hamilton, que tem contrato com a Mercedes até o final do ano. De acordo com o jornal italiano "Corriere dello Sport", equipe e piloto estão muito próximos de um acordo e o anúncio oficial deve ocorrer em breve.

A publicação não revela a duração do contrato, mas destaca que haverá uma surpresa no tempo acordado entre ambas as partes, o que dá a entender que o piloto britânico, de 38 anos, pode ficar na equipe alemã até a sua aposentadoria e afastar os rumores sobre seu fim de carreira na Ferrari.

Sem vencer na temporada, Lewis Hamilton conquistou quatro pódios até aqui: dois segundos lugares, na Austrália e na Espanha, e dois terceiros, no Canadá e na Inglaterra. A Fórmula 1 volta no dia 27 de agosto, com o GP da Holanda, a 13ª etapa da temporada.