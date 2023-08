Justiça decreta prisão preventiva de suspeito por envolvimento na morte de torcedora do Palmeiras

São Paulo - O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decretou a prisão preventiva de Jonathan Messias Santos da Silva, torcedor suspeito de envolvimento na morte de Gabriela Anelli, de 23 anos, torcedora do Palmeiras, no início de julho.

Jonathan foi detido temporariamente no dia 25 de julho, mas, com a decisão da Justiça, virou réu no caso que envolve a morte de Gabriela.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito teria participado da briga entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo em uma das ruas que dão acesso ao Allianz Parque, estádio do time paulista, antes da partida disputada no dia 8 de julho. Gabriela foi atingida por estilhaços de uma garrafa de vidro durante a confusão, sofreu um corte no pescoço e chegou a ser hospitalizada. Ela foi a óbito dois dias depois.

A Polícia Militar contou com ajuda das câmeras de segurança interna e do sistema de reconhecimento facial para identificar o torcedor. Ele foi encontrado no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e transferido para São Paulo. As informações são do "g1".

Quatro dias após o caso nos arredores do Allianz, a juíza Marcela Raia de Sant’Anna decretou a liberdade do flamenguista Leonardo Felipe Xavier Santiago, preso em flagrante e indiciado pela polícia pela morte de Gabriela Anelli.