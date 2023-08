Confira as chances de título e Libertadores de Botafogo, Flamengo e Fluminense

Ao fim do primeiro turno do Brasileirão, o Botafogo desponta como o grande favorito para conquistar o título, enquanto Flamengo e Fluminense aparecem bem na disputa por vaga na Libertadores. Com os resultados de segunda-feira (14), o Glorioso viu sua chance de título subir para 93%, segundo o site 'Infobola', do matemático Tristão Garcia. Já o Departamento de Matemática da UFMG aponta para 90,7%.



No G-6 do Brasileirão, a dupla Fla-Flu possui pequena chance de conquista neste momento. Ambos têm 1% no 'Infobola' e menos ainda no cálculo da UFMG: o Tricolor tem 0,97% e o Rubro-Negro, 0,84%.



Em relação à Libertadores, os dois estudos apontam que o Botafogo, com 47 pontos, possui 99% de chance de garantir uma das vagas.



Já o Flamengo, atualmente em quinto lugar com 32, tem 36% de terminar no G-4, de acordo com Tristão Garcia, e 54,5% de ir para a competição sul-americana, segundo o Departamento de Matemática. E o Fluminense, sexto com 31, tem 31% e 56,1%.



Vasco com risco alto



Mesmo com quatro pontos somados nas duas últimas rodadas, o Vasco ainda vive situação delicada. Em penúltimo lugar com 13 pontos e mesmo com um jogo a menos, segue com a segunda maior probabilidade de cair: 79% e 76%.