Árbitra brasileira na Copa do Mundo, Edina Alves é alvo de críticas: 'Riu na nossa cara'

Edina Alves fez história nesta terça-feira (15) ao apitare se tornou a árbitra brasileira com mais jogos no torneio entre homens e mulheres. Entretanto, ela foi alvo de muitas reclamações de jogadoras da Suécia, que perdeu por 2 a 1 para a Espanha, pela semifinal.

"Estou brava para c... A árbitra riu na nossa cara. Falava o mesmo idioma que elas (espanholas) e deu muitas vantagens. Não continuo para não dizer alguma estupidez", atacou a sueca Johanna Rytting Kaneryd.



Já Hurtig reclamou de faltas marcadas a favor da Espanha: "Ela me decepcionou. Só porque somos maiores e mais fortes tivemos tudo contra nós. Sabemos que as jogadoras da Espanha caem com facilidade. É frustrante. Não sei o que dizer".



Edina Alves apitou quatro jogos na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, sendo dois deles no mata-mata. Com os outros quatro que ela comandou em 2019, na França, a árbitra brasileira superou Carlos Eugênio Simon, que era o recordista no Brasil, com sete partidas.



O recorde rendeu uma homenagem da Fifa pouco antes de ela comandar a semifina entre Espanha e Suécia.



"Edina Alves Batista trabalhava com terra nas mãos e nos joelhos para pagar um curso de arbitragem. Depois, ela percorreu 550 quilômetros para as aulas de arbitragem. Agora, ela está prestes a arbitrar sua segunda semifinal de Copa do Mundo", escreveu o perfil oficial da Fifa no X, antigo Twitter.



Classificada para a final, a Espanha aguarda o confronto entre Inglaterra e Austrália, que acontece na quarta-feira, às 7h (de Brasília).