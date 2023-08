Rodrygo aponta diferenças entre Ancelotti e Fernando Diniz, e não crava italiano na Seleção

Rio - Jogador da seleção brasileira e do Real Madrid, Rodrygo abordou as diferenças entre Fernando Diniz, que é o atual técnico interino do Brasil, e Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid, e que deverá assumir a Seleção a partir de junho de 2024, tendo a Copa do Mundo de 2026 como principal objetivo.

"São estilos um pouco diferentes. O Ancelotti é mais direto, roubar a bola e contra-ataque. Pelas características dos jogadores do nosso time, também temos a bola. O Diniz já é mais de posse de bola o tempo inteiro, tocar, tocar... Todos os treinadores são diferentes. O Ancelotti é mais direto, sempre para frente. Não consigo falar do Diniz, só sei do que vejo em alguns jogos do Fluminense, já joguei contra, mas não posso falar de como é no vestiário", afirmou em entrevista ao "GE".

Sobre o futuro do técnico italiano, Rodrygo não confirmou que Ancelotti será o futuro treinador do Brasil. O atacante falou sobre o aprendizado que terá com o italiano no Real e com Diniz na Seleção.

"Assim como vocês, também não sei nada que se passa. Sei que já brincamos muitas vezes com o Ancelotti sobre assumir a Seleção ou não. Entramos de férias, vieram os amistosos quando começaram a falar mais o nome dele. Não sei o que ele pensa, mas o foco dele é o Real Madrid. Ele vai aproveitar a temporada e depois não sei. Agora, temos treinador, temos o Diniz. Não sei o que vai acontecer depois, mas vou aproveitar o Ancelotti no Real e o Diniz na Seleção", disse.