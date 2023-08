Ex-jogador do Corinthians é anunciado como nova contratação da Inter de Milão

Finalista da última Liga dos Campeões, a Inter de Milão anunciou nesta terça-feira (15) a contratação do lateral-esquerdo brasileiro Carlos Augusto, que atuava no Monza, da Itália. O jogador foi emprestado aos "Nerazzurri", que exercerão uma cláusula de compra obrigatória de 13 milhões de euros (R$ 70 milhões) após o fim do vínculo.

Segundo a imprensa europeia, a Juventus era outro clube que tinha interesse na contratação de Carlos Augusto. Porém, o jogador preferiu o projeto da Inter, que vendeu o seu titular, Gosens, para o Union Berlin, e que deve ter o brasileiro como reserva imediato de Dimarco, destaque na última temporada.

Carlos Augusto é formado nas categorias de base do Corinthians. Campeão de uma Copa São-Paulo de Futebol Júnior, ele foi promovido ao profissional do clube paulista em 2018, e permaneceu até 2020. Ao todo, foram 37 partidas pelo Timão, com um gol marcado.