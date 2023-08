Al-Hilal oficializa a contratação de Neymar

Arábia Saudita - O Al-Hilal oficializou nesta terça-feira a contratação do atacante Neymar. O jogador, de 31 anos, deixou o PSG, e assinou contrato de duas temporadas com a equipe saudita. Em vídeo divulgado nas redes sociais pelo seu novo time, Neymar anunciou o seu novo desafio em inglês. "Estou aqui na Arábia Saudita. Sou Hilal", disse Neymar.

"O talento maravilhoso… que atrai a atenção de todos" @neymarjr #نيمار_هلالي #الهلال pic.twitter.com/TTzADrVGJJ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 15, 2023 A apresentação de Neymar para a torcida do clube árabe deve acontecer na próxima quarta-feira (16), e deve ser em um grande evento. No total, o brasileiro vai ganhar na Arábia Saudita 320 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão), incluindo salário, luvas e acordos comerciais. Isso dá mais de R$ 70 milhões por mês, ou R$ 2,3 milhões por dia.

Neymar chega à Arábia Saudita como a contratação mais cara do país. Entre bônus e variáveis, o Al-Hilal desembolsará 100 milhões de euros (R$ 545 milhões), 40 a mais do que o próprio clube pagou por Malcom, ex-Zenit e antigo dono da primeira posição do ranking.

Além de Neymar e Malcom, o Al-Hilal anunciou a contratação de outras estrelas que atuavam no futebol europeu. São eles Koulibaly, ex-Chelsea, Rúben Neves, ex-Wolverhampton e Milinkovic-Savic, ex-Lazio.