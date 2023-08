Após lesão grave de Militão, Real Madrid observa situação de zagueiro brasileiro

ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e terá que passar por uma cirugia. Não foi divulgado o tempo exato de recuperação, mas estima-se que o atleta pode perder toda a temporada. Espanha - No último sábado (12), na partida de estreia do Real Madrid na temporada de 2023/24 do Campeonato Espanhol, diante do Athletic Bilbao, o zagueiro Éder Militão deixou o gramado ainda na primeiro etapa. O clube merengue informou que o brasileiro sofreu umaNão foi divulgado o tempo exato de recuperação, mas estima-se que o atleta pode perder toda a temporada.

De acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, o Real pode ir ao mercado em busca de um substituto para Militão, e um dos nomes monitorados pelos Galácticos é o do brasileiro Gabriel Magalhães, jogador do Arsenal-ING. Os agentes do atleta já estão cientes do interesse dos espanhóis e acreditam que uma proposta possa ser feita em breve. A janela de transferências europeia fecha no dia 31 de agosto.

Conforme informou o jornalista, outro clube estaria interessado no zagueiro brasileiro. Trata-se do Al-Nassr, da Arábia Saudita, que planejam oferecer 60 milhões de euros (cerca de R$ 326 milhões) pelo jogador, mas o Arsenal não estaria disposto a vendê-lo para o time de Cristiano Ronaldo e Luís Castro.