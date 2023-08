No aguardo de Neymar, Jorge Jesus detona calendário árabe: 'Não completamos 48 horas de descanso'

Nesta segunda-feira (14), o técnico Jorge Jesus comandou o Al-Hilal em sua estreia na Liga Árabe. Mesmo com a vitória por 3 a 1 sob o Abha, o treinador aproveitou a ocasião para reclamar do calendário do futebol no país.



O time do treinador português jogou a decisão da Copa dos Campeões Árabes no sábado, na qual foi derrotado para o Al Nassr, e estreou no campeonato nacional dois dias depois.

"Não completamos 48 horas de descanso entre as partidas. Malcolm nos salvou, mas também sofreu de cansaço, como o Michael e o Al-Dosari. Saímos com um resultado positivo resultante de muito esforço", opinou o treinador, em entrevista ao jornal “A Bola”.



Na partida, o atacante brasileiro, ex-Corinthians, Malcom marcou um hat-trick e liderou a estreia com vitória do time.

Além de elogiar o jogador, Jorge Jesus disse aguardar reforços para a equipe. O comentário foi feito no mesmo dia que Neymar realizou exames médicos e assinou contrato com o Al-Hilal.



"Estou feliz com a vitória e aguardo pelos reforços estrangeiros que ainda vão chegar. Aguardo atacantes para a equipe", completou Jesus.