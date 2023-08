Destaque do Marrocos na Copa do Mundo, Bounou deve se transferir para o novo time de Neymar

Espanha - Yassine Bounou, que brilhou por Marrocos na Copa do Mundo de 2022, deve ser mais um nome de destaque a pintar no futebol saudita. Isso porque o Al-Hial negocia com o Sevilla e está perto de um acordo pela contratação do goleiro. As partes discutem detalhes finais da transferência.

A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências. Ainda de acordo com ele, a negociação deve girar entre 18 e 19 milhões de euros (quase R$ 98 milhões e pouco mais de R$ 103 milhões na cotação atual, respectivamente).

Yassine Bounou durante o jogo entre Sevilla e Valencia Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

O Bayern de Munique era um dos interessados em Bounou. No entanto, deixou a negociação porque acredita que a oferta do clube saudita é muito maior.