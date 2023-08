Apresentado pelo Al-Hilal, Neymar se torna o atleta que mais movimentou dinheiro no futebol

oficializou, nesta terça-feira (15), a contratação de Neymar. O astro, de 31 anos, deixou o Paris Saint-Germain e assinou contrato de duas temporadas com a equipe saudita. Os árabes vão desembolsar o valor de 100 milhões de euros (R$ 545 milhões) pela contratação do atacante, o que fará do brasileiro a compra mais cara de um clube da Arábia Saudita, além de se tornar o jogador que mais movimentou dinheiro, em transferências, na história do futebol. Arábia Saudita - O Al-HilalO astro, de 31 anos, deixou o Paris Saint-Germain e assinou contrato de duas temporadas com a equipe saudita. Os árabes vão desembolsar o valor de 100 milhões de euros (R$ 545 milhões) pela contratação do atacante, o que fará do brasileiro, além de se tornar o jogador que mais movimentou dinheiro, em transferências, na história do futebol.

Ao longo de sua carreira, o novo camisa 10 do Al-Hilal somou 410 milhões de euros com suas vendas. Esse valor faz o brasileiro superar o belga Romelu Lukaku, que movimentou o total de 333 milhões de euros em suas transferências.

Apesar de terem movimentado valores aproximados, Neymar trocou de clube apenas três vezes, contra sete do Lukaku. A média do brasileiro é de 136,6 milhões de euros gastos por clube contra 47,5 milhões de euros do belga, que já passou por Anderlecht-BEL, Chelsea-ING (duas vezes) West Bromwich-ING, Everton-ING, Manchester United-ING e Inter de Milão-ITA (duas vezes).

Por sua vez, o craque da seleção brasileira vai receber, no total, o valor de 320 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão), incluindo salário, luvas e acordos comerciais. Isso dá mais de R$ 70 milhões por mês, ou R$ 2,3 milhões por dia.