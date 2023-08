Flamengo recorre de liminar que libera o Maracanã para o Vasco

"A decisão representa um verdadeiro cheque em branco para que o Vasco da Gama atropele os direitos e deveres dos gestores de um bem público, colocando em risco a conservação do gramado, a integridade física dos atletas e a qualidade técnica dos jogos de futebol... Essa conduta que, infelizmente, está se tornando rotineira, precisa ser cessada imediatamente, sob pena de se configurar uma ingerência virulenta na gestão rubro-negra do MARACANÃ que, do dia para a noite, se vê obrigada a abandonar todo o procedimento técnico que havia planejado para a devida manutenção do gramado", diz um trecho do recurso do Flamengo, divulgado pelo "ge".

A liberação ao Vasco foi concedida na noite da última segunda-feira (14) pelo juiz Mauro Nicolau Junior, que não considerou o argumento apresentado pelo Flamengo sobre possibilidade de mais uma partida no calendário ser prejudicial ao gramado do Maracanã. Em caso de descumprimento da ordem por parte da gestão do estádio, pode ser aplicada multa de R$ 1,5 milhão.

No documento de seu recurso, o Flamengo cita também o período curto entre o fim da partida entre Fluminense e América-MG, que deve terminar por volta de 20h30 (de Brasília) de sábado (19), e o início do duelo entre Vasco e Atlético-MG, às 11h (de Brasília) de domingo. O Rubro-Negro atenta para a dificuldade de se montar uma operação em um intervalo tão curto de tempo.

É a segunda vez somente neste Campeonato Brasileiro que o Vasco entra na Justiça para jogar no Maracanã. O mesmo aconteceu na segunda rodada, contra o Palmeiras, quando o Cruz-Maltino teve sucesso em seu objetivo e conseguiu a liberação do estádio. Na ocasião, o clube de São Januário empatou em 2 a 2 com os paulistas.