Depois de anuncio do Al-Hilal, presidente do PSG chama Neymar de 'lenda do clube'

Rio - Anunciado como reforço do Al-Hilal, Neymar encerrou sua trajetória no PSG. Por meio das redes sociais, o clube francês se despediu do brasileiro. O presidente Nasser Al-Khelaïfi exaltou as seis temporadas do camisa 10 atuando no futebol francês.

"É inevitavelmente difícil dizer adeus a uma lenda do clube, que Neymar será para sempre. Jamais esquecerei o dia em que ele chegou ao Paris Saint-Germain, nem o que ele trouxe ao nosso clube e ao nosso projeto nos últimos seis anos. Vivemos momentos extraordinários e Neymar sempre fará parte da nossa história. Gostaria de agradecer a ele e sua família. Desejamos a Neymar o melhor para o futuro e sua próxima aventura", disse o dirigente.

Neymar foi contratado pelo PSG em 2017, junto ao Barcelona. No clube francês, o atacante conquistou muitos títulos nacionais, mas não conseguiu levar a equipe de Paris ao salto europeu esperado. O melhor que conseguiu foi um vice-campeonato em 2020.