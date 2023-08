Galvão Bueno opina sobre ida de Neymar para o Al-Hilal: 'Tinha futebol para Europa'

Rio - Após o anúncio da contratação de Neymar pelo Al-Hilal, Galvão Bueno opinou sobre a transferência. Na opinião do narrador, o camisa 10 da seleção brasileira ainda tinha futebol para jogar na Europa. Além disso, com sua ida à Arábia, o astro fica mais distante do sonho de conquistar uma bola de ouro.

"Neymar anunciado pelo Al-Hilal. Aos 31 anos, vai jogar na Arábia Saudita! Os valores são estratosféricos!! Mas, na minha opinião, ainda tinha idade e futebol para continuar na Europa. Para brigar na primeira prateleira do futebol mundial!", opinou Galvão Bueno em suas redes sociais.

"Ganhar a sonhada Bola de Ouro! E ser campeão pela Seleção! Porém, é uma decisão pessoal. Só ele e a família podem dizer se vale a pena!", complementou.

O Al-Hilal desembolsou 90 milhões de euros (cerca de R$ 482 milhões) ao PSG para contratar Neymar, que assinou um contrato de dois anos com o clube. Na Arábia Saudita, o brasileiro vai ganhar 320 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão), incluindo salário, luvas e acordos comerciais. Isso dá mais de R$ 70 milhões por mês, ou R$ 2,3 milhões por dia.

Além de contratar o brasileiro, a equipe, treinada pelo ex-Flamengo Jorge Jesus, também conta com Malcom, Milinkovic-Savic, Rúben Neves e Koulibaly, todos ex-jogadores de clubes expressivos da Europa.