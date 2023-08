Equipes de arbitragem se concentram, no Rio de Janeiro, para as semifinais da Copa do Brasil

Rio - Os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil serão realizados na noite de quarta-feira (16). Além dos times, que se preparam para os duelos decisivos, as equipes de arbitragem de ambas as partidas estão confinadas no Clube da Aeronáutica (Caer), no Rio da Janeiro, onde fizeram treinamentos físicos, táticos e técnicos.

Um dos árbitros mais experientes do país e que vai comandar a semifinal entre São Paulo e Corinthians, no Morumbi, Raphael Claus falou sobre a importância da concentração e ressaltou a diferença que o período de treinos pode fazer durante um jogo importante.

"A concentração fala por si só. Da mesma forma que os atletas, ter essa oportunidade de treinar é muito importante. Realizamos algumas jogadas específicas de cada equipe para que não sejamos pegos de surpresa e tenhamos um posicionamento ideal nas jogadas capitais. São jogos de grande responsabilidade. Temos que estar muito focados e esse período reunido faz muita diferença no produto final", declarou Claus.

Do outro lado da chave, no jogo entre Flamengo e Grêmio, Braulio Machado será o dono do apito, ao lado dos assistentes Danilo Manis e Nailton Junior.

Wilson Seneme, Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, fez comentários acerca de mais uma oportunidade de reunir os profissionais, além de destacar que as equipes estão focadas em fazer um bom trabalho.



"Essas concentrações têm que virar uma rotina. Temos feito isso desde o último ano e tem dado ótimos resultados. No último ano, a final no Maracanã foi linda, com uma bela arbitragem do Wilton (Pereira Sampaio). É manter o processo no mesmo caminho. Tanto o Claus quanto o Bráulio e suas respectivas equipes estão conscientes que são jogos decisivos. Estão muito focados", disse Seneme.

Confira os árbitros relacionados para a concentração:



BRAULIO MACHADO (SC)



DANILO MANIS (SP)



NAILTON JUNIOR (CE)



PAULO ZANOVELLI (MG)



WAGNER REWAY (PB)



CLERISTON CLAY (SE)



RODRIGO DALONSO (SC)



RODOLFO TOSKI (PR)



RAPHAEL CLAUS (SP)



SAVIO SAMPAIO (DF)



BRUNO BOSCHILIA (PR)



RODRIGO CORREA (RJ)



IGOR BENEVENUTO (MG)



FREDERICO VILARINHO (MG)