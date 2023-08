Zico elogia e deseja boa sorte a Fernando Diniz na Seleção: 'Tem tudo a ver com o futebol brasileiro'

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico, desejou boa sorte a Fernando Diniz no comando da seleção brasileira. O treinador que está dividindo o comando do Fluminense e o cargo interino na CBF irá realizar sua primeira convocação nesta sexta-feira. O Brasil estreia no próximo mês na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo.

"Um cara que conheço, gosto muito e torço para que ele seja feliz nesse desafio. É um profissional que por onde passa apresenta um jogo que tem tudo a ver com a característica do futebol brasileiro", afirmou em entrevista ao "Globo Esporte SC".

Zico também comentou o fato de Fernando Diniz ser um técnico brasileiro dirigindo a Seleção em um momento em que os comandante estrangeiros estão com moral no Brasil.

"É sempre importante termos na nossa Seleção um treinador daqui, nada contra estrangeiros. Espero que ele possa mostrar seu valor também na Seleção", opinou.