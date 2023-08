Ventilado no Flamengo, Scarpa encaminha acerto com clube de Rodinei

Rio - O meia Gustavo Scarpa, ex-Fluminense e Palmeiras, está perto de defender um novo clube. De acordo com informações do portal "Goal", o brasileiro, de 29 anos, tem um acerto encaminhado com o Olympiacos, da Grécia. Ele será emprestado por uma temporada pelo Nottingham Forest, da Inglaterra.

Os dois clubes são geridos pelo mesmo grupo. Gustavo Scarpa está fora dos planos da equipe britânica, mas tem contrato até junho de 2025. Na Grécia, ele irá atuar ao lado de Rodinei, ex-lateral-direito do Flamengo, que defende o Olympiacos desde o começo do ano.

Gustavo Scarpa recebeu sondagens do Flamengo, porém, não houve negociação porque o apoiador não deseja voltar ao futebol brasileiro. Revelado pelo Fluminense, o meia viveu seu melhor momento no Palmeiras, sendo eleito o melhor jogador do último Brasileiro, vencido pelo Verdão em 2022.

No entanto, Scarpa não conseguiu se destacar no futebol inglês. Na única temporada europeia que disputou, o meia entrou em campo em apenas 10 partidas e não fez nenhum gol pelo Nottingham Forest.