Titular da Seleção, Alisson pode ser mais um a trocar Europa pelo futebol saudita

Rio - Após Alex Telles, Neymar e Fabinho, mais um jogador que disputou a última Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira poderá atuar no futebol árabe. De acordo com informações do site italiano "Foot Mercato", o Al-Nassr tem interesse na contratação do goleiro Alisson, do Liverpool.

Segundo o site, o goleiro brasileiro teria ficado tentado a aceitar a oferta da equipe de Cristiano Ronaldo. Não foi divulgado o valor que o time saudita estaria disposto a desembolsar, porém, Alisson recebe cercade de 7,8 milhões de libras (R$ 49,5 milhões na cotação atual) por ano. O contrato dele com o Liverpool vai até junho de 2027.

Revelado pelo Internacional, Alisson, de 30 anos, atua no futebol europeu desde 2016. Ele deixou o Colorado rumo á Roma, e após duas temporadas acertou com o Liverpool. O brasileiro disputou as últimas duas Copas como titular, e defende os Reds há cinco temporadas.