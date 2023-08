WSL: Chianca é eliminado em Teahupoo e pode ficar fora da final do Mundial

Taiti - O Brasil sofreu uma baixa na última etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL). O surfista João Chianca, o Chumbinho, foi eliminado na repescagem de Teahupoo, no Taiti. O atleta brasileiro precisava da classificação às oitavas de final para garantir a vaga na final, em Trestles, na Califórnia, mas agora terá que secar os rivais para garantir um lugar na decisão do campeonato.

João Chianca caiu na bateria para o francês Kauli Vaast. No começo da disputa, o brasileiro chegou a pegar duas ondas, mas caiu, enquanto o rival começou com nove pontos no somatório (com ondas de notas 6,00 e 3,00). Chumbinho demorou para pegar o primeiro tubo e conseguiu notas 3,33 e 1,57. Ele precisava de uma onda com nota 9,67 para avançar, mas o mar não colaborou.

O brasileiro ainda não está garantido na final. Somente os cinco melhores se classificam. Por enquanto, João Chianca é o quarto colocado. Ele ainda pode perder a vaga para três atletas: Yago Dora (5º), Gabriel Medina (6º) e John John Florence (7º). Para garantir um lugar na decisão, terá que torcer para que dois dos três não tenham bom desempenho na competição.

Na próxima fase em Teahupoo, três brasileiros estão garantidos: Filipe Toledo, Gabriel Medina e Yago Dora. Atual campeão mundial, Filipinho é o único garantido na final em Trestles, na Califórnia, além de garantir o primeiro lugar geral e a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Dora e Medina ainda dependem do desempenho na última etapa do campeonato.