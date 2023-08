Com jogos importantes na Libertadores e na Sul-Americana, ESPN registra maior audiência diária de sua história

Nos primeiros dez dias do mês de agosto, a ESPN registrou a sua maior audiência diária. Os números foram alcançados graças aos jogos decisivos na Libertadores e na Sul-Americana, que contaram com transmissões ao vivo e cobertura jornalísticas dos duelos em toda a programação do canal.

De acordo com a emissora, os grandes destaques foram os dois jogos da Libertadores entre Flamengo e Olimpia, que foram exibidos com exclusividade. No dia da partida da volta (10 de agosto) a ESPN teve sua maior média diária da história: audiência 533% superior à média. Já durante o confronto, a transmissão chegou a quase 2 milhões de domicílios. O duelo foi a segunda maior marcação no Ibope da história da emissora.

Também vale mencionar que, além do jogo em si, a partida conseguiu alavancar as audiências de outros programas da emissora. O "Linha de Passe", por exemplo, registrou o maior ibope da sua história, com número 538% acima de sua média.



Já a partida de volta entre São Paulo e San Lorenzo, pela Sul-Americana, que passou com exclusividade para o Brasil pela ESPN e pelo Star+, no streaming, alcançou mais de 1 milhão de domicílios. Assim, registrou a maior audiência do torneio até o momento.



Em tempo: alguns jogos próxima fase de ambas as competições continentais terão transmissão da ESPN e do Star+. Pela Libertadores, passará Deportivo Pereira x Palmeiras e Fluminense x Olimpia (exclusivo). Já pela Sul-Americana, Corinthians x Estudiantes e LDU x São Paulo.