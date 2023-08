Fotos! Horas após anúncio, torcedores do Al-Hilal formam fila para comprar camisas de Neymar

após o anúncio da contratação de Neymar pelo Al-Hilal. Horas após a oficialização do brasileiro como novo reforço do clube árabe, torcedores lotaram as lojas para comprar camisas do atacante, que vestirá a camisa 10 em seu novo time. Arábia Saudita - O clima de empolgação tomou conta das ruas de Riade, na Arábia Saudita,. Horas após a oficialização do brasileiro como novo reforço do clube árabe, torcedores lotaram as lojas para comprar camisas do atacante, que vestirá a camisa 10 em seu novo time.

Neymar assinou contrato com o Al-Hilal pelos próximos dois anos. A apresentação do atacante deve acontecer no próximo sábado, em Riade. Existe a expectativa de que ele atue alguns minutos na partida que acontece no mesmo dia entre Al-Hilal e Al-Fayha, pela segunda rodada do Campeonato Saudita.



Para contratar Neymar, o Al-Hilal desembolsou cerca de 100 milhões de euros (R$ 540 milhões) ao PSG. Além disso, pagará ao craque brasileiro 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) durante os dois anos de contrato.