Ex-atleta da NFL morre em acidente de moto nos Estados Unidos

Flórida (EUA) - Alex Collins, ex-jogador da NFL de 28 anos, morreu no último domingo (13) em um acidente de moto em Lauderdale Lakes, na Flórida, nos Estados Unidos. O atleta vestiu a camisa do Seattle Seahawks em 2016, e do Baltimore Ravens, entre 2017 e 2021.

De acordo com informações das autoridades do condado de Broward, local do acidente, Alex colidiu com um veículo esportivo em West Oakland Park Boulevard. Ele bateu na lateral do carro, atravessou a janela e parou dentro do automóvel. O running back morreu na hora.

As equipes que contaram com Alex Collins lamentaram o ocorrido em publicações nas redes sociais.

"Com corações apertados, nós lamentamos a morte de Alex Collins. Sempre rápido em cumprimentar a todos com um sorriso, era uma pessoa genuinamente gentil que carregava uma alegria e paixão especiais aonde quer que fosse. Que Alex seja sempre lembrado pela luz e amor que trouxe para tantas pessoas em sua vida", escreveu o Baltimore Ravens.

"É com o coração apertado que anunciamos a morte do nosso amado Alex Collins. Alex era querido por sua família, amigos e torcedores por todo o mundo. Todos que conheciam ele podem atestar sua garra, determinação e personalidade. Pedimos que os pensamentos estejam com sua família durante esse momento difícil. Pedimos privacidade enquanto passamos pelo momento de luto", lamentou o Seattle Seahawks.