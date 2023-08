Tênis: Bia Haddad Maia perde na estreia do WTA 1000 de Cincinnati

Estados Unidos - Após cair na segunda rodada de Montreal, na semana passada, Beatriz Haddad Maia teve mais uma queda precoce e foi eliminada na estreia do WTA 1000 de Cincinnati, um dos torneios preparatórios para o US Open. Em jogo que começou na segunda-feira e foi adiado para o dia seguinte por causa do mau tempo, a brasileira venceu o primeiro set, mas levou a virada e acabou eliminada pela tcheca Karolina Muchova por 2 sets a 1 (com parciais de 6/7 (3), 6/1 e 6/4).

O primeiro set começou mais equilibrado, com as duas jogadoras confirmando os primeiros games. Bia Haddad assumiu a liderança da parcial ao quebrar o saque da adversária no terceiro game e se manteve bem na partida até começar a cair a chuva e adiar a partida. No retorno do duelo, Karolina Muchova teve mais um saque quebrado, mas conseguiu se recuperar na parcial e levou o set para o tie-break. Apesar disso, a brasileira foi dominante e fechou por 7 a 3.

No segundo set, Bia esteve irreconhecível e errou quase tudo o que tentou. Por sua vez, a adversária não perdoou e fechou a parcial por 6 a 1. No set de desempate, houve um equilíbrio maior até chegar no décimo game, quando a tenista brasileira teve dificuldades de confirmar o saque e permitiu a quebra que sacramentou sua eliminação.

Na segunda rodada, Muchova encara a croata Petra Martic, que venceu na estreia a estadunidense Emma Navarro por 2 sets a 1 (6/2, 3/6 e 6/3).