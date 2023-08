Zagallo é internado em hospital na Zona Oeste do Rio

Rio - Grande nome da história do futebol brasileiro, Zagallo, de 92 anos, foi internado nesta terça-feira (15) no hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O ex-técnico da Seleção deu entrada para tratar uma infecção urinária.

De acordo com informações do site "LANCE!", Zagallo chegou à unidade de saúde acompanhado e ficará sob os cuidados da Dra. Márcia Ladeira, sua médica há 20 anos. O "Velho Lobo" ainda não tem previsão de alta.

Há cerca de um ano, Zagallo precisou ser internado e ficou na unidade semi-intensiva devido à uma infecção respiratória, que foi controlada.

Em atualização*